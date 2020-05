Gazetari ‘shpërthen’ ndaj Renato Mekollit: Të na i kursejë këto vërtitjet në tub

Shef Renato Mekolli në një intevistë tha se situata e pandemisë dhe mungesa e mbështetjes nga qeveria e ka bërë atë të mendojë që të largohet nga Shqipëria, drejt Los Angeles.

Ndaj kësaj deklarate ka reaguar edhe gazetari i njohur Edmond Arizaj duke ironizuar se ky ‘talenti’ do të ikë nga Shqipëria se nuk ka punë në restorantin e tij.

Sakaq, më poshtë në një koment Arizaj ka shkuar se nuk e di çfarë ëndrrash i’u prishen Mekollit pasi ka restorant, është drejtuesi i një show televiziv dhe i ftuar në dhjetra e qindra emisone ku mund të japë edhe mendime politike.

“Ky talenti do te ike nga Shqiperia se nuk ka pune restoranti, se nuk shpreh si duhet aftesite e tij, apo se i kane mbyllur mundesite kuzhinieret partiake? Sikur te na i kursente keto vertitjet ne tub, e te thoshte thjesht: “Do iki se me do qejfi”, jam i sigurte se akoma me shume do t’i thonin, mbare t’u befte,”shkruan Arizaj.