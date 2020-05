Covid, Suedia regjistron 95 të vdekur në 24 orë dhe mbi 35 mijë raste

Autoritetet e shëndetësisë në Suedi kanë raportuar se në 24 orët e fundit në vend janë regjistruar 95 viktima nga infeksioni i koronavirusit, duke e rritur totalin e viktimave në 4224.

Rastet e Covid-19 në të vetmin vend në botë që kurrë nuk vendosi masa bllokimi dhe izolimi tejkaluan shifrën 35,000 pasi në një ditë u regjistruan 648 raste të reja të identifikuar pozitivë nga koronavirusi.

Numri i vdekjeve e rendit Suedinë në vendin e gjashtë në të gjithë botën në raport me popullsinë. Stokholmi, për sa i përket vdekjeve në raport me popullsinë, është më keq se Shtetet e Bashkuara, Gjermania dhe Hollanda, por edhe me vendet në zhvillim që po përballen me probleme serioze me Covid-19, siç janë Meksika, Brazili dhe India.

Masat e buta të bllokimit dhe izolimit duket se nuk kanë patur efekt të rëndësishëm në rritjen ekonomike.

Të dhënat e Komisionit Europian parashikojnë që Suedia do të pësojë një rënie prej 6.1% të PBB-së, rënie prej 5.2% të konsumit privat dhe një rritje të papunësisë nga 6.8% në 9.75% në vitin 2020.