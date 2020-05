Prapaskena, Meta zbulon paktin me PD-në dhe akuzon: Basha s’e mbajti fjalën

TIRANE-Anulimi i zgjedhjeve lokale të 30 Qershorit të vitit të kaluar dhe dekretimi i datës 13 tetor nga Presidenti Ilir Meta nuk ishte e paplanifikuar. 11 muaj pas atij vendimi, kreu i shtetit Ilir Meta rrëfeu një prapaskenë mbrëmjen e djeshme në ‘Opinion’ ku u shpreh se kishte pasur një marrëveshje me PD-në dhe se Lulzim Basha i kishte thënë fjalën se opozita do të hynte në zgjedhjet e 13 Tetorit, datën e re që dekretoi. Por, Meta sot akuzon Bashën për mungesë korrektësie dhe se nuk e mbajti fjalën.

Por cfarë do të ndodhë nëse e njëjta strategji përsëritet nga opozita për zgjedhjet e ardhshme, parlamentare vitin tjetër? Këtë herë Ilir Meta është i qartë pasi Lulzim Basha e preu në besë herën e parë. “Kurrë mos të hyjë në zgjedhje. Nuk do të shtyhet më data” tha ai. Madje, Meta tregon edhe këshillat që i ka dhënë opozitës. “I kam thënë të marrë masat që tani në të gjithë Shqipërinë nëse do të mbrojë demokracinë dhe veten” tha Meta.

Pjesë nga intervista e Presidentit Ilir Meta ku akuzon Lulzim Bashën

Pse i shtytë zgjedhjet lokale?

Edhe për zgjedhjet lokale bëra cdo gjë për të normalizuar situatën. Zgjedhjet i shtyra që të bënim zgjedhje gjithëpërfshirëse sepse kam thënë se në tetor nuk hapen negociatat dhe nuk u hapën dhe u shtuan dy kushte të reja, gjykata Kushtetuese dhe vendimi i gjykatës kushtetuese për zgjedhjet vendore.

I shtynë pa konsultim paraprak, sepse opozita deklaroi se nuk hynin as në tetor?

Këtu ka një mungesë korrektësie nga opozita, se unë kam marrë fjalën nga zoti Basha se do të hynin në zgjedhje pastaj ata mbajtën atë qëndrimin edhe kështu edhe ashtu. Kjo është punë dhe përgjegjësia e tyre. Nuk kam asnjë problem

Po nëse sot opozita thotë se nuk do të futen në zgjedhjet, s’do të dekretoni datën e zgjedhjeve?

Kurrë mos të hyjë në zgjedhje. Nuk do të shtyhet më data. U kam thënë se ai do të bëjë çdo gjë që t’u provokojë, edhe për kodin, prandaj pranoni cdo lloj varianti, danez, hungarez, se ai ka tmerr nga zgjedhjet.

Ai do të përpiqet prapë të vjedhë, të përdorë policët si te teatri. Zgjedhjet nuk shtyhen, opozita të dalë të luftojë, të mbajë premtimet, ishte në parlament, iku, të bëjë çfarë të dojë, i kam thënë të marrë masat që tani në të gjithë Shqipërinë nëse do të mbrojë demokracinë dhe veten.

Nëse pret opozita të bëhen hetime për atë të Dibrës dhe pastaj, kjo apo ajo, duhet të presë 300 vjet që të ndodhë. Duhet të shkojë në betejë nuk ka rrugë tjetër.