Mali i Zi nuk hapi kufirin, Serbia: S’keni vetëm ju det!

Vendimi i Malit të Zi për të mos I hapur kufijtë me Serbinë ka shkaktuar zemërim në Beograd.

Ministrja serbe e transportit, Zorana Mihajlovic, tha se një hap i tille bie ndesh me parimet e lirisë së lëvizjes, mbi të cilat bazohet Bashkimi Europian, dhe se nuk i kontribuon marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë në rajon.

“Mali i Zi, në procesin e integrimit europian, ka përparuar më shumë se Serbia dhe disa vende të tjera të rajonit. Për këtë arsye, ai duhet të ishte shembull për të tjerët. Por, në vend të kësaj, midis njerëzve krijohen artificialisht barriera”, tha Mihajllovic sipas REL.

“Ky vendim e thotë qartë se jo vetëm Mali i Zi ka det dhe unë besoj se qytetarët tanë do ta kuptojnë këtë mesazh”, shtoi ministrja. Të hënën, qeveria malazeze bëri të ditur se me cilat vende do t’i rihapë kufijtë pasi vendi e shpalli të mbyllur pandeminë e koronavirusit.

Në mesin e tyre janë: Kroacia, Sllovenia, Austria, Gjermania, Polonia, Shqipëria dhe Greqia, me të cilat kufijtë do të rihapen në ditët e para të qershorit. Sipas autoriteteve malazeze,këto vende i kanë plotësuar kushtet e duhura epidemiologjike të Institutit të Shëndetit Publik, që do të thotë se kanë përkatësisht deri në 25 të infektuar me koronavirus në 100,000 banorë.