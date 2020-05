4 të dënuar thyejnë karantinën dhe rrahin familjarët, drejtori Agim Ismaili i rikthen në burg

TIRANË- Katër të dënuar, të cilët u liruan për një periudhë tremujore nga burgu, në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së COVID -2019 në burgje, kanë thyer karantinën dhe rregullat e lejes së dhënë.

Nga akti normativ i qeverisë për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi të të dënuarve, kanë përfituar 402 të burgosur. Por, dy të dënuar nuk kanë qëndruar në banesë, ndërsa dy të tjerë kanë dhunuar familjarët e tyre, duke konsumuar një tjetër vepër penale. Të dhënat janë raportuar nga drejtori i Përgjithshëm të Burgjeve Agim Ismaili gjatë një seance dëgjimore në Komisionin për Sigurinë Kombëtare. Ismaili ka vendosur rikthimin e të dënuarve në fjalë në burg.

“Refuzimet e drejtorit të përgjithshëm kanë të bëjë me anulimet e lejeve, pra me shfuqizimin e vendimit për dhënie leje, për shkak se i burgosuri ka shkelur kushtet e lejes. Deri tani janë katër raste, ku kam vendosur kthimin e tyre në burg, për shkak se kanë thyer kushtet e lejes, pasi jemi informuar edhe nga policia. Në dy raste për dhunë në familje dhe dy raste të tjera pasi kanë dalë nga shtëpia. Janë gjetur në rrugë ose diku tjetër. Ne kemi bashkëpunim me policinë për monitorimin e të burgosurve. Por, ne kemi komunikim të vazhdueshëm edhe me të burgosurit, pasi telefonojnë dy herë në ditë, duke konfirmuar vendndodhjen. Kemi edhe grupe që shkojnë e verifikojnë në vend, në varësi të dyshimeve”, tha Ismaili.

Drejtori i Përgjithshëm të Burgjeve Agim Ismaili ka sqaruar gjithashtu se në përfundim të lejes tremujore, të dënuarit duhet të kthehen vullnetarisht në burg, në të kundërt i paralajmëroi për pasojat.

“Kthimi do të kryhet vullnetarisht. Nëse nuk kthehet, ai konsumon një vepër penale, atë të ikjes nga vendi i kryerjes së dënimit dhe vazhdon një proces tjetër penal. Do arrestohet dhe do rikthehet në qeli. Nuk mendoj se do të kemi probleme në këtë pikë, por ne do të marrim të gjitha masat për t’i rikthyer në burg, në bashkëpunim me Policinë e Shtetit”, ka sqaruar Ismaili anëtarët e Komisionit të Sigurisë Kombëtare.