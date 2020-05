“Ky investim do të punësojë shumë njerëz në Shkodër”, Rama publikon videon

MIRËMËNGJES😊

MIRËMËNGJES😊 me një nga plot e plot shembujt e bukur frymëzues të punës, që nuk bëjnë lajm! Në Tamarë të Malësisë së Madhe, aty ku programi kombëtar i Rilindjes Urbane ka transformuar rrënjësisht qendrën e zonës, me mbështetjen e Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, po përfundon fabrika e re agropërpunuese e përgatitjes së esencës së frutave dhe prodhimin prej tyre të lëngjeve natyrale 🍒🍑🍓Ky investim do të ndikojë ndjeshëm në ekonominë lokale dhe një numër i konsiderueshëm njerëzish të zonës do të punësohen, por njëkohësisht fermerët do të kenë një destinacion për të tregtuar frutat e tyre🤩#ShqipëriaqëDuam🇦🇱☀️

Gepostet von Edi Rama am Sonntag, 24. Mai 2020