U vra me 5 plumba tek Uji i Ftohte ne Vlore, 25-vjecari Kristan Breshanaj i arrestuar per droge

Kristian Breshanaj, 25 vjecari i vrare rreth orës 00:30 në qytetin e Vlorës, ishte person me precedent penal. Ai u ekzekutua me breshëri kallashnikovi tek ‘Uji i Ftohtë’, ku u qellua me 5 plumba në trup.



Babai i tij punon si mjek në spitalin rajonal të Vlorës, mjek respirator prej vitesh në këtë spital.

Në 23 qershor 2014, në kushtet e flagrancës, Kristian Breshanaj u arrestua ne nje automjet ku u gjeten lëndë narkotike kanabis sativa.

Ai se bashku me nje person tjeter kane perfunduar ne prangat e policise se Vlores ne kushtet e flagrances. Te ndaluarve jane Kristjan Breshanaj 20 vjec dhe N. A 22 vjec qe te dy me banim ne Vlore u kapen duke drejtuar automjetin tip Wolksvagen me targa AA 225 AN brenda te cilit u gjet bime narkotike e llojit kanabis sativa.



Gjithashtu nga verifikimet e metejshme ka rezultuar se drejtuesi i automjetit Kristjan Breshanaj nuk dispononte leje drejtimi per automjet.

Dy te rinjte u arrestuan ne kushtet e flagrances te akuzuar per veprat penale Prodhimi dhe shitja e narkotikeve dhe Drejtimi i automjeteve ne menyre te parregullt.

