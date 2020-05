Bayerni makineri golash, shkatërron Eintrachtin 5-2

Bayerni i Mynihut do të udhëtojë në mesjavë për transfertën me Borussian e Dortmundit me një avantazh prej katër pikësh ndaj rivales direkt për titullin e Bundesligës.

Suksesit të verdhezinjve 0-2 në fushën e Wolfsburgut, kampionët në fuqi iu përgjigjën me fitoren e thellë 5-2 ndaj Eintracht Frankfurtit në “Allianz Arena”.

Në këtë stadium gjigant, por pa tifozë, bavarezët u shfaqën zotër të fushës, duke i dhënë drejtimin e duhur sfidës që në pjesën e parë me golat e Goretzkas dhe Mullerit.

Sapo nisi pjesa e dytë, Lewandowski e thelloi edhe më tej diferencën (3-0), por çuditërisht Eintrachti u kthye në lojë, duke shënuar dy herë brenda tri minutave me të njëjtin autor, Hinteregger (52’ dhe 55’).

Bayerni nuk u kap nga paniku dhe në minutën e 61-të Davies shënoi golin e 4-2, ndërsa në të 74-ën Hinteregger u ngatërrua me këmbët e tij, duke realizuar autogol.

Në minutat në vazhdim pati raste të tjera të pastra në të dyja portat, ku veçohet shtylla e Filip Kostic. U mbyll me rezultatin 5-2 kjo sfidë, me Bayernin që rivendos brenda pak orësh diferencën prej katër pikësh me Dortmundin ndjekës.