“Ishte me shikim të parë”, studentja bie në dashuri më 58-vjeçarin

Një studente, e cila ka rënë në dashuri dhe ka për partner, një burrë 30 vite më të madh se ajo, rrëfen të gjithë paragjykimet që është ndeshur.

Mahely Da Silva, 28 vjeçe, nga Sao Paolo e Brazilit, u takua për herë të parë me partnerin e saj aktual, Martin Brenner, 58 vjeç, nga Berni i Zvicrës, në një restorant të vendlindjes së saj.

Mahely, pranon se impakti i parë me Martin, mund të quhet dashuri me shikim të parë, sepse pas atij takimi, ato vendosën që marrëdhënien e tyre, ta realizonin në distancë. Por për ta mbajtur gjallë lidhjen, ato takoheshin me njëri-tjetrin, të paktën çdo muaj. Kur Mahelyt, iu ofrua një bursë për të studiuar jashtë vendit, ajo zgjodhi Zvicrën dhe në shtator të vitit që lamë aps, ajo vendosi për të jetuar me Martin në një strehë.





“Njerëzit na kanë paragjykuar për shkak të diferencës së moshës, por Martin e dinë që e dua shumë, jap jetën për të. Një ditë një shok i klasës pa një fotografi të Martinit në telefonin tim dhe më pyeti, nëse ky është babai im. Por krahas komenteve negative ka dhe nga ato pozitve, ka disa njerëz që na komplimentojnë dhe na thonë që jemi një çift shumë i bukur”, u shpreh Mahely.

Më tej ajo shtoi:

“Mosha është vetëm një numër, për mua dhe Martin e rëndësishme është respekti, përzemërsia, dhembshuria, por mbi të gjitha jeta e shëndetshme seksuale”, citon tch.