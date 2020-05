Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar mbrëmjen e sotme një foto të ministrit të Brendshëm, Sandër Lleshaj në shoqërinë e një trafíkanti droge sipas tij.

Duke iu referuar një mesazhi të mbërritur në adresë të tij nga një efektiv policie, Berisha shkruan se Lleshaj ndodhet në shoqërinë e Altin Shtjefnit për të cilin thotë se është i dënuar në Francë për trafik droge. Sipas efektivit që i referohet ish-kryeministri, Shtjefni është dënuar në Francë.

“Gjeneral Hashashi shoqërohet me trafíkant droge! Lexoni denoncimin, mesazhin dhe shikoni foton e policit digjital. Sb Pershendetje dr sot ministri Lleshaj me te dènuarin per trafík droge ne france Altin Shtjefni quhet zotria qe kame qarkuar me te zeze”, shkruan Berisha.

