Tiranë, 77- vjecarja shkelet nga makina tek vijat e bardha, ja gjendja e saj shëndetësore

Një incident ka ndodhur sot në Tiranë, ku një drejtues automjeti ka shkelur me gomën e makinës këmbën e 77 vjecares N.D. ku për pasojë ka marrë lëndime të lehta.

Shtetësja N.D fatmirësisht gjendet jashtë rrezikut për jetën.

Tiranë/Informacion paraprak

Më datë 22.05.2020, rreth orës 09:31, në Bulevardin “Bajram Curri”, pranë urës “Tabakëve”, mjeti me drejtues shtetasin F.H., 68 vjeç, tek vijat e bardha i ka shkelur me gomën e mjetit këmbën dhe është dëmtuar, shtetasja N.D ., 77 vjeçe, e cila ndodhet në spital, jashtë rrezikut per jetën.

Grupi hetimor dhe shërbimet e Policisë ndodhen në vendngjarje dhe vijon puna për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.