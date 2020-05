Lajm i mirë nga Divjaka/ Gjashtë specie folezuese në koloninë e çafkave dhe karabullakëve

AOS-Albanian Ornithological Society nëpërmjet një statusi në facebook ka bërë me dije se kemi Gjashtë specie folezuese në koloninë e çafkave dhe karabullakëve.

Lajme të mira nga Divjaka! ❤️ Sot në Ditën Ndërkombëtare të Larmisë Biologjike, dëshirojmë të ndajmë me ju rezultatet nga monitorimi në terren i kolonisë së e çafkave dhe karabullakëve.

Kolonia po gëlon nga aktviteti folezues. Monitorimi i saj, nga ajri me dron dhe nga toka me teleskop e dylbi, tregon se kolonia ka nisur aktivitetin që prej muajit Prill me folezimin e njëpasnjëshëm të :

🎈 Çafkës së bardhë të vogël (𝘌𝘨𝘳𝘦𝘵𝘵𝘢 𝘨𝘢𝘳𝘻𝘦𝘵𝘵𝘢) me 35 % të folezuesve,

🎈 Karabullakut të vogël (𝘔𝘪𝘤𝘳𝘰𝘤𝘢𝘳𝘣𝘰 𝘱𝘺𝘨𝘮𝘦𝘶𝘴) me 25 %,

🎈 Çafkës së natës (𝘕𝘺𝘤𝘵𝘪𝘤𝘰𝘳𝘢𝘹 𝘯𝘺𝘤𝘵𝘪𝘤𝘰𝘳𝘢𝘹) me 13 %,

🎈 Çafkës së lopëve (𝘉𝘶𝘣𝘶𝘭𝘤𝘶𝘴 𝘪𝘣𝘪𝘴) me 10 %,

🎈 Çafkës së verdhë (𝘈𝘳𝘥𝘦𝘰𝘭𝘢 𝘳𝘢𝘭𝘭𝘰𝘪𝘥𝘦𝘴) me 8 % 𝘥𝘩𝘦

🎈 Kojlikut të zi (𝘗𝘭𝘦𝘨𝘢𝘥𝘪𝘴 𝘧𝘢𝘭𝘤𝘪𝘯𝘦𝘭𝘭𝘶𝘴) me 9 %.

Vizita në koloni dhe vrojtimi në distancë tregon se pjesa më e madhe e Cafkave të bardha të vogla dhe Karabullakëve të vegjël kanë çelur të vegjlit ndërsa speciet e tjera vazhdojnë me ngrohjen e vezëve.

Kolonia duket e pashqetësuar dhe në gjendje të mirë. Fotografitë ajrore të lënë të kuptosh se kolonia është pak a shumë në të njëjtën madhësi me viti e shkuar. Megjithatë, numri i çifteve folezues pritet të verifikohet saktësisht në fund të sezonit të folezimit.

Shifrat dhe fotot dëshmojnë se Divjakë-Karavasta mbetet kolonia më e madhe dhe më e larmishme e Çafkave dhe Karabullakëve në Shqipëri. Kjo koloni është, pa më të voglin dyshim, një vlerë e jashtezakonshme për larminë biologjike në Shqipëri.

𝗚𝗲𝘇𝘂𝗮𝗿 𝗗𝗶𝘁𝗲𝗻 𝗡𝗱𝗲𝗿𝗸𝗼𝗺𝗯𝗲𝘁𝗮𝗿𝗲 𝘁𝗲 𝗟𝗮𝗿𝗺𝗶𝘀𝗲 𝗕𝗶𝗼𝗹𝗼𝗴𝗷𝗶𝗸𝗲! 𝟮𝟮 𝗠𝗮𝗷 𝟮𝟬𝟮𝟬 – 𝗭𝗴𝗷𝗶𝗱𝗵𝗷𝗲𝘁 𝗧𝗼𝗻𝗮 𝗝𝗮𝗻𝗲 𝗻𝗲 𝗡𝗮𝘁𝘆𝗿𝗲! 🦋🐞🐝🐧🐋🦏🌳🌺🍄