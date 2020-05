Keshill Politik per reformen ne drejtesi, zbardhen 15 pikat e paktit politik te propozuar nga Meta

Të enjten, pas takimit me opozitën, presidenti Ilir Meta propozoi një platformë për të zgjidhur disa çështje problematike në vend.

14 pikat e kësaj platforme janë zbardhur sot dhe midis të tjerash bie në sy se Meta kërkon krijimin e një Këshilli Politik.

Ky Këshill do të japë zgjidhje për propozimet për të ndryshuar ligje të reformës në drejtësi. Këshilli Politik me konsensus do të zgjedhë edhe Shef-Negociator për anëtarësimin në BE, një ekspert të nivelit të lartë.

Në platformë, Meta kërkon që të përfundohet sa më parë reforma zgjedhore, që KED të vijojë punën sipas ligjeve dhe rekomandimeve të Komisionit të Venecias.

Gjithashtu, sipas kreut të shtetit, Parlamenti duhet të heqë dorë nga Paketa Anti-Shpifje dhe çdo nismë e ngjashme ligjore në të ardhmen.

Ndërsa nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë Meta kërkon të rishpërndahen burimet njerëzore të Gjykatës së Apelit e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe të plotësohen vendet vakante të krijuara nga vetingu.

Një kërkesë të fundit presidenti e ka dhe për Parlamentin që të shqyrtojë pas interesa politike kandidatët e propozuar nga kreu i shtetit për kryetarin e Kontrollit të Lartë të Shtetit.