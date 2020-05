Emërimi i Flackenstain/ Paloka ironizon: Me çfarë rroge do të paguhet ky ‘këshilltari’ i fundit?

Emërimi i Knut Flackenstain si këshilltar i kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë, Gramoz Ruçi, solli reagime dhe komente përgjatë ditës së sotme.

Në komentin e tij nënëkryetari i PD, Edi Paloka, pyet me ironi se me çfarë page do të paguhet këshilltari i ri i Ruçit, a do të ketë të njëjtjën rrogë që merrte në të zezë, apo të të paguhet nga taksat e shqiptarëve.

Postimi i Palokës:

Jam kurioz te di ; ky “keshilltari” me i fundit , nga tani qe do jete zyrtarisht ne bordero, do paguhet me te njejten rroge qe merrte ne te zeze apo do ja mbajne taksat ?

Pyes me qe edhe ky do paguhet nga taksat e mia…