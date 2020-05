Një pemë është rrezuar në derën e kryeministrisë, fatmirësisht ka shpëtuar mrekullisht 2 gardistët.

Shkak për thyerjen e pemës është bërë era e fortë.

Si pasojë e motit me shi dhe me erë sot në vendin tonë kanë ndodhur edhe shumë aksidente, me Elbasanin që kryeson listën me tre të tillë.