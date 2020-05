Moti të enjten, priten shtrëngata, rrufe dhe breshër

Shqipëria do të përfshihet nga reshjet e shiut të cilat do të prekin pjesën më të madhe të vendit gjate dites se enjte.

Reshjet do të vijnë herë pas here edhe në formen e breshërit. Shtrëngatat dhe rrufetë do të jenë karateristike e për paraditen dhe mesditën e të enjtes.

Ndërsa pasdite situate do të përmirësohet.

E gjithë kjo vjen pasi Shqipëria ka hyrë në qarkullim masat ajrore të paqendrueshme me kontraste të forta termike. Era, do të fryjë me drejtim juglindje-verilindje e lehtë e mesatare.

Temperaturat:

Zonat malore 11º deri 23ºC

Zonat e ulëta 13º deri 26ºC

Zonat bregdetare 16 º deri 26ºC