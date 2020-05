Turizëm në kohë pandemie, Yuri Kim takon ministrin Klosi: Mezi po pres të shoh Shqipërinë

Ambasadorja e SHBA, Yuri Kim ka zhvilluar një takim me Ministrin e Turizmit, Blendi Klosi në lidhje me mënyrën e hapjes së turizmit në kohë pandemie. Kim shprehet se mezi pret që të vizitojë Shqipërinë dhe vendet historike të saj, e cila njihet për mikpritjen më të mirë në botë.

“Pata një bashkëbisedim të mirë ditën e sotme me Ministrin e Turizmit Blendi Klosi në lidhje me hapjen e turizmit në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut, Mali i Zi dhe Kosovë. Mezi po pres të udhëtojë nëpër Shqipëri dhe të shoh vetë vendet historike dhe kulturore si dhe të takojë njerëzit e mrekullueshëm. Shqiptarët janë mikpritësit më të mirë në botë”, shkruan Kim në twitter.

Qeveria ende nuk ka dalë me një plan se i do të hapet turizmi, edhe pse në një tjetër situatë sezoni turistik do të ishte hapur me kohë. Nuk dihet ende se si do të zhvillohet turizmi, por ajo që është diskutuar deri më tani është se turizmit do të fokusohet tek ai tokësor me vendet fqinje të rajonit.