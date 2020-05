Studimi: Pacientët me diabet të tipit 2, dyfish më të rrezikuar nga koronavirusi

Sipas një hulumtimi të fundit pacientët me diabet tip 2 kanë dy herë më shumë gjasa të vdesin nga koronavirusi dhe obeziteti rrit rrezikun për t’u prekur.

Rreth 1 e treta e pacientëve të vdekur në Britani, vuani nga obeziteti ose diabeti i tipit . Studimi i realizuar nga Shërbimi Kombëtar Shëndetësor( NHS) në Britani dhe Kolegji Imperial, zbuloi se edhe pacientët me diabet të tipit 1 kishin më shumë gjasa të ndërronin jetë.

Studiuesi kryesor Jonathan Valabhji, drejtori klinik i NHS për diabet dhe mbipeshën, analizoi vdekjen e 23,804 pacientëve nga koronavirusi midis 1 marsit dhe 11 majit.

Valabhji, zbuloi se 31.4 për qind kishin diabet të tipit 2 dhe 1.5 për qind kishin tip 1.

Studimi zbuloi gjithashtu se pacientët me diabet tip 2 edhe nëse shpëtonin, rrezikoheshin më shumë se personat e tjerë për të infektoheshin përsëri nga Covid-19. Pacientët me diabet tip 2 kishin nivele të larta të glukozës në gjak.

Valabhji tha:

Ky hulumtim tregon shtrirjen e rrezikut të koronavirusit për njerëzit me diabet dhe rreziqet pqr sëmundje të ndryshme për ata me diabet tip 1 dhe tip 2. Ky mund të jetë një lajm shqetësues, por ne do të dëshirojmë t’i sigurojmë njerëzit që NHS është këtu për këdo me shqetësime për diabetin dhe ka vendosur masa shtesë për të ndihmuar njerëzit dhe për t’i mbajtur ata të sigurt.