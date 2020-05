Robert Budina: Edi Rama të japë dorëheqjen, do ta ndërtojmë Teatrin sërish ashtu sic ishte

Regjisori Edmond Bundina në një komunikim live në News 24 deklaroi se Rama vazhdon të bëjë veprime mafioze.

Ai tha se artistët dhe qytetarët janë bërë bashkë e do të firmosin një peticion për të rindërttuar Teatrin sërish aty ku ishte.

“Vëllezër, ne kemi qëndruar për të mbrojtur Teatrin mbi 2 vjet që të mbrojmë godinën e Teatrit. Ne fitojmë me dije, vendosmëri. Rama veprime mafioze, ne paqësore. Peticioni do të shpërndahet në të gjithë Shqipërinë. Ne jemi artistë, kjo është forca jonë më e madhe. Ne duam të sjellim ndryshimin tek njeriu dhe jo tek forca e fizikja.

Mund të ketë strategji për të shfryrë protestën, por ne nuk do lejojmë këtë gjë. Ne duam të zbardhet krimi që ka ndodhur në Teatër. Sot të gjitha materialet i kanë shkuar gazetave më të mëdha botërore. Kam marrë vesh se akuzat ndaj nesh mund të jenë edhe për terrorizëm, Rama po vepron si kamikaze në mes të Tiranës. Ne kemi lidhje me mediat e huaja dhe do të bëjmë me dije gjithcka”, tha regjisori Budina.