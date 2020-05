Pengesa ne kufi, ndryshon menyra e transportit te udhetareve nga Greqia ne Shqiperi

Transporti i njerezve mes Shqiperise dhe Greqise vazhdon te ndeshet me pengesa. Nje prej kompanive qe kryen kete aktivitet nga Greqia ka njoftuar nje menyre te re veprimi per trabsportimin e udhetareve nga Greqia ne Shqiperi.

NJOFTIMI I AGJENCISE:

Të nderuar pasagjer Dëshirojmë tju informojmë se për shkak të disa problemeve dhe pengesave që po shfaqin pikat kufitare, jemi të detyruar të ndërrojmë mënyrën e udhëtimit.

Nga këtej e tutje, dhe deri në hapjen e plotë të kufijve, udhëtimi deri në pikën kufitare të Kakavisë do bëhet me autobus të tjetër, dhe në Kakavi do ju presin autobusa te tjera, të cilat do ju çojnë në destinacionet tuaja në Shqipëri.

Pra udhëtimi do behet me dy ndalesa njëra në Kakavi që ndërrohet autobusi. Në Kakavi do ju presi autobus tjeter. Për këtë arsye jeni të lutur të merrni vetëm një bagazh me vete (një valixhe)

Gjithahtu zyra jonë do jetë e hapur çdo ditë nga ora 7.00 deri në orën 20.00. Personat që dëshirojnë të udhëtojnë duhet patjetër të paraqiten një ditë përpara për të siguruar biletat.

Ju falenderojmë për mirkuptimin, dhe shpresojmë që dy shtetet të bien sa më shpejt dakort dhe të nënshkrujanë një marrveshje që do lejoj hapjen e kufinjve dhe do kthehemi në normalitetin e mëparshëm.

Edhe pse proçedura e lartpëmendur, si proçedurë është e ndërlikuar, këtë moment është e vetmja mënyrë që mund të udhëtojnë nga Greqia drejt Shqipërisë.

Për më shumë informacione mund të komunikoni me zyrat tonë në numrat