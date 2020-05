ISHP mesazh qytetarëve: Ja si të vendosni dhe ta hiqni maskën anti-COVID!

Instituti i Shëndetit Publik ka dhene disa këshilla të rëndësishme për të gjithë qytetarët, se si të vendosin, përdorin dhe heqin maskën anti-COVID.

“Ështe shumë e rëndësishme të dimë si të vendosim, përdorim, heqim maskën 😷 dhe ku duhet ta hedhim 🗑 atë pas përdorimit”, shkruan ISHP.

Udhëzimi i plotë i ISHP:

Pastroni duart me solucion me bazë alkooli duke i fërkuar me njëra-tjetrën ose lajini me ujë e sapun.

Mbuloni fytyrën dhe hundën me maskën dhe sigurohuni të mos lini hapësira mes maskës dhe fytyrës.

Gjatë përdorimit evitoni prekjen e maskës me duar; dhe nëse e prekni lani duart me ujë e sapun ose fërkojini me njëra-tjetrën me solucione me bazë alkooli.

Zëvendësoni maskën me një të re sapo të ndjeni që është e qullur dhe mos e përdorni përsëri maskën njëpërdorimshe.

Kur ju duhet ta hiqni maskën: hiqeni duke e kapur nga pas (mos e prekni maskën nga përpara); Hidheni menjëherë në një kosh të mbyllur, pastroni duart me solucion me bazë alkooli duke i fërkuar me njëra-tjetrën ose lajni me sapun.