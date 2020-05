Veliaj viziton familjen e dëmtuar nga tërmeti në Tiranë dhe flet për Teatrin: Pse do pyes ata budallenj?

Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj i ka quajtur budallenj ata që kanë protestuar për prishjen e Teatrit Kombëtar.

Veliaj tha se në protestë nuk kanë dalë njerëz që shkojnë realisht në teatër, sepse po të kishte Teatri kaq shumë vizitorë, do të kishte dalë me fitim.

“Edhe me teatrin, do qajnë kur ikën një gjë me kujtime dhe prapë do qajnë nga gëzimi kur bëhet një gjë e re. Pse ti mendon se shumica e atyre që shkojnë atje kanë qenë ndonjëherë në teatër?! U thotë partia shkoni në teatër. Të kishin qenë aq shumë veta në Teatër do kishte dalë me fitim. Pse mendon se do të pyes ata budallenj?”- tha Veliaj.