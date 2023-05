“Opozita nuk më vë dot vija të kuqe”, Basha shpërthen ndaj Ramës: Është peng i krimit

Kryeministri Edi Rama duke folur sot në “News 24” deklaroi se opozita e vendit nuk i vë dot vija të kuqe.

Pas kësaj deklarate të thëënë në “News 24”, Basha ka reaguar në Tëitter, duke thënë se Rama është peng i krimit dhe se njerëzit e ndershëm tashmë ia kanë hequr vizën.

Postimi i Lulzim Bashës:

Rama nuk e sheh më vizën e korrupsionit dhe as vizën e dhunës. Ai është peng i krimit, dhe sillet si kriminel me njerëzit. Është peng i oligarkëve dhe punon vetëm për ta. Ai vjedh përditë, shkatërron dhe varfëron shqiptarët. Ai shfrytëzoi edhe pandeminë për të vjedhur, për të shkaterruar teatrin, për të grabitur pasuritë publike dhe i la njerëzit pa asnjë ndihmë. Prandaj, Shqipëria do të shpëtojë prej këtij hajduti ordiner që bën vetëm keq: gjithë njerëzit e ndershëm ia kanë hequr vizën!