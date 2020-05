“Teatri ceshtje e shenjte”, Meta në Shkodër viziton xhaminë që u rindërtua pas shembjes në komunizëm

Nga Shkodra ku vizitoi xhamine e Parruces me rastin e Nates se Kadrit, presidenti Ilir Meta është pyetur në lidhje me Teatrin Kombëtar.

Kreu i shtetit theksoi se per faktin se ishte në një vend të shenjtë, nuk do donte të fliste për këtë çështje, por shtoi se edhe teatri eshte ceshtje e shenjte pasi eshte ceshtje kombetare.

“Këtu jam me myftiun dhe jam përpara një vendi të shenjtë, kështu që nuk dua të flas për çështje të tjera. Megjithëse çështja e teatrit është e shenjtë, kombëtare”, tha Meta.

NJOFTIMI I PRESIDENCES:

Presidenti Meta viziton Xhaminë e Parrucës në Shkodër dhe u uron besimtarëve myslimanë Natën e madhërueshme të Kadrit

19 maj 2020



Presidenti i Republikës, Sh. T. Z. Ilir Meta vizitoi sonte Xhaminë e Parrucës në Shkodër me rastin e Natës së Kadrit.



Në këtë vizitë që u zhvillua në kuadër të kësaj Nate të Madhërueshme Presidenti Meta u mikprit dhe u shoqërua nga Myftiu i Shkodrës, Muhamed Sytari.



Presidenti i Republikës në prani të mediave, u shpreh:

“Dua të falënderoj Myftiun e Shkodrës për këtë mikpritje, por edhe për të gjithë bashkëpunimin e shkëlqyer që kemi pasur në vijimësi. Unë zgjodha vetë që sonte, në këtë Natë të Bekuar të Kadrit të isha pikërisht këtu në Shkodër pasi Shkodra është në zemrën e çdo shqiptari të ndershëm dhe patriot simboli i besimit në Zot.

Por edhe i besimit në vlerat atdhetare e të familjes. Është simboli i harmonisë dhe i bashkëjetesës, por edhe i qëndresës, edhe i durimit.



Vizituam pikërisht Xhaminë e Parrucës që është ribërë dy herë, që u shkatërrua në 1967-n, në periudhën më të errët të komunizmit, por që u rindërtuar me rikthimin e demokracisë ku Shkodra ka shkëlqyer me sakrificat dhe lidershipin e saj, në themel të të cilëve janë sakrificat në radhë të parë të klerikëve të masakruar e të persekutuar nga regjimi komunist.



Dhe siç e shohim sonte dhe prej shumë kohësh, kjo Xhami e jashtëzakonshme e Parrucës u rindërtua ashtu siç ishte. Ndaj edhe një herë dua t’u uroj të gjithë besimtarëve, por edhe të gjithë qytetarëve të Shkodrës e të gjithë Shqipërisë: Gëzuar këtë Natë të Bekuar e të paqes së madhe dhe sonte na kujtohen më me forcë mësimet e mençura të Profetit Muhamet se besimi më i mirë është te durimi dhe te zemërgjerësia.”



Pyetjes “Meqë përmendët kazmat dhe shkatërrimin, pas 30 vitesh demokraci kemi sërish këto imazhe të shkatërrimit në mënyrë demokratike. A ju duket e drejtë që SPAK-u nuk ka reaguar për çështjen e Teatrit?”, Presidenti Meta u përgjigj se: “Tani këtu jam me Myftiun dhe ndodhem përpara një vendi të shenjtë kështu që nuk dua të flas për çështje të tjera.



Megjithëse edhe çështja e Teatrit është e shenjtë, sepse është kombëtare!”