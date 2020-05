Greket 600 euro gjobe shqiptarit, tejkaloi afatin 90-ditor te qendrimit

Nje emigrant qe ka kaluar afatin 90 ditor te qendrimit ne Greqi eshte gjobitur me 600 euro ne moentin e kthimit ne drejtim te Shqiperise.

Ne nje mesazh ai ka bere me dije se edhe pse qendroi pa pune si pasoje e pandemise dhe me pas u kthye ne Shqiperi, autoritetet e penalizuan edhe pse pretendohet se eshte bere marreveshje per shmangien e gjobave.

Ai ka nisur edhe nje foto te pasaportes dhe shenimeve qe i jane vendosur ne momentin e kalimit ne dogane.



Qytetari ben me dije se afatin e qendrimit ne Greqi eshte detyruar ta shkele per aresye se mbyllja e kufirit ia ka bere te pamundur kthimin me heret ne Shqiperi.