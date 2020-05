Basha: Greqia do na vërë në dispozicion planin për rihapjen e turizmit pas COVID-it

TIRANË- Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka zhvilluar një bisedë telefonike me kryeministrin grek, Kyriakos Mitsotakis.

Në fokus të këtyre bisedave, siç zyra e shtypi të PD-së njofton, ka qenë situata e krijuar nga pandemia e COVID-19 që nga punësimi i emigrantëve sezonal te ndihmat ekonomike.

Nuk ka kalur pa vëmendje edhe turizmi, për të cilën Basha shprehet se pati një dakordësi me Mitsotakis për t’i vënë në dispozicion strategjinë e tyre të menaxhimit të turizmit në këtë kohë pandemie.

“Pata kënaqësinë të zhvilloja një videokonferencë me kryeministrin e Greqisë Kyriakos Mitsotakis për të diskutuar situatën e krijuar nga pandemia, por dhe masat e ndërmarra për përballimin e saj. Gjatë bisedës, e falenderova kryeministrin grek për mundësitë e krijuara për punonjësit sezonalë nga Shqipëria në këto kohë të vështira. Sa më shumë mundësi punësimi për qytetarët shqiptarë aq më mirë është për ekonominë tonë në këtë kohë krize. Shqiptarët në Greqi dhe komuniteti grek në Shqipëri janë ura të rëndësishme lidhëse mes dy popujve tanë.

Në këtë drejtim diskutuam edhe mundësinë e ndihmës për sektorin e turizmit shqiptar për të cilin kryeministri Mitsotakis u shpreh i gatshëm të na vërë në dispozicion strategjinë e tyre të menaxhimit të turizmit në këtë kohë pandemie.

Në emër të PD e falenderova kryeministrin grek për vullnetin e shprehur për hapjen e negociatave të Shqipërisë me BE. Gjithashtu i shpreha mirënjohjen si kryetar i Nea Demokracia, simotrës tonë në Partinë Popullore Europiane, për mbështetjen e dhënë nga PPE në promovimin e reformave të domosdoshme dhe përmbushjen sa më parë të 15 kushteve për integrimin europian të Shqipërisë. Nga ana e tij kryeministri Mitsotakis më siguroi se Greqia dëshiron dhe do të ndihmojë për një Shqipëri europiane, demokratike dhe me një ekonomi të zhvilluar”, njofton PD-ja.