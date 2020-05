Vranësira dhe kthjellime, ja si do të jetë moti për ditën e sotme

Europa Juglindore vazhdon të mbetet në aktiviteitn e masave ajrore të nxehta nga Saharaja të cilat po mbajnë temperatura shumë të larta në territorin e Shqipërisë.

Fillimi i javës dt 18 Maj 2020, moti do të mbetet me vranësira mesatare deri të dendura në zonvn perëndimore , në zonat lindore do të ketë kthjellime të pakta. Era do të jetë me drejtim Jugperëndim (SW) me shpejtësi maksimale deri në 6 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 2 me lartësi vale 0,3-1,5 metër në det të hapur. Temperaturat do të mbeten kostante.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 16/33°C

Zonat e ulëta 18/36°C

Zonat bregdetare 20/34°C