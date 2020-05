Rama reagon serish, e gjithe qeveria ne sulm per te reklamuar Teatrin e ri

Situata kritike e krijuar me shembjen e godines se Teatrit Kombetar i cili u shemb naten me urgjence ne mes te pandemise me nje procedure te diskutueshme nga bashkia e Tiranes, ka vene ne alarm qeverine.

Prej dites se djeshme e gjithe mazhoranca eshte hedhur ne sulm per te krijuar ne publik ndjesine dhe idene e harreses se Teatrit te vjeter me qellim perqendrimin e vemendjes tek godina e Teatrit te ri. Kete synim duket qarte se e ka pasur edhe kryeministri Edi Rama ne postimin e sotem, ku parashikon se Teatri i ri do kete pelqimin e te gjitheve, perfshire edhe ata qe protestuan per me shume se dy vjet dhe perfunduan ne komisariatet e policise te zvarritur nga policia, per faktin se ishin kunder procedures se ndjekur me shembjen e teatrit Kombetar.

MIRËMËNGJES😊

me projekt-idenë e Teatrit të Ri Kombëtar, konceptuar nga arkitekti i famshëm danez Bjarke Ingels🙏

Duke ju uruar një javë të mbarë, dua gjithashtu t’ju siguroj se Teatri i ri Kombëtar do të ketë nesër pëlqimin e të gjithëve, qoftë të të shumtëve që kërkojnë sot dhe qoftë të të paktëve që sot nuk shohin më larg se dje…

Përvoja na mësoi se ashtu si me vepra të tjera publike, të përbaltuara e masakruara pa nisur akoma puna, nga të njëjtët ngatërrestarë profesionistë, edhe për këtë projekt të vonuar me dhjetra e dhjetra vite, do të flasë vetë vepra e përfunduar, e cila do t’i japë komunitetit teatror skenën dinjitoze kombëtare që nuk e pati kurrë; publikut shqiptar Teatrin Kombëtar që nuk u ndërtua kurrë; Tiranës e Shqipërisë së gjeneratave të tjera, një tjetër destinacion kulturor të përmasave europiane në çdo aspekt🙏

#ShqipëriaqëDuam🇦🇱☀️ #TiranaqëDuam❤️