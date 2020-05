Pas protestës kundër shembjes së Teatrit, Kryemadhi: Do të rindërtohet nga e para, siç ka qenë

Kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi pas protestës së ditës së sotme kundër shembjes së Teatrit është shprehur se do të rindërtohet nga e para siç ka qenë.

Përmes një postimi ajo tha se projektit do t’i bashkohet gjithë kompleksi “Skanderbeg”, siç është ndërtuar në vitet 1938-1940!

“Teatri do të rindërtohet nga e para; siç ka qenë, por me të gjithë infrastrukturën dhe aksesorët bashkëkohorë, së bashku me të gjithë kompleksin “Skanderbeg”, siç është ndërtuar në vitet 1938-1940! I gjithë ansambli monumental do të rikthehet në identitet e do të jetë gjurma historike e qytetarisë së Tiranës së viteve tridhjetë të shekullit të kaluar.

Ky është qëndrimi im, ky është premtimi im, ky është betimi im si qytetare e Tiranës që kam lindur tek Shallvaret, vetëm dyqind metra larg nga Teatri Kombëtar!”, ka shkruar Kryemadhi krahas videos së shembjes së Teatrit.