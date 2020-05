Mediu i bën thirrje qytetarëve për protestë: Opozita duhet të dalë me një qëndrim të qartë!

Partia Republikane i ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve se sot duhet të dalin në protestë për artistët pas prishjes së Teatrit.

Në mbledhjen me Kryesinë e Partisë Fatmir Mediu thotë se pas kësaj proteste opozita duhet të dalë me një qëndrim të qartë për të garantuar zgjedhje të lira e të ndershme.

“PR do të jetë sot me artistët. Opozita jo vetëm do të jetë e bashkuar brenda vetes së saj, por do jetë me çdo qytetar, të majtë e të djathtë. Nuk është vetëm protesta e sotme, por opozita duhet të hapë sytë e saj dhe të qytetarëve se nuk duhet të vazhdohet kështu.

Rama po e rikthen vendin në kohët e errëta të diktaturës. Në mbledhjen e sotme të Kryesisë së PR kemi kërkuar një mbështetje dhe angazhim masiv për protestën e sotme. Pas kësaj proteste, opozita duhet të dalë me një qëndrim të qartë për të garantuar zgjedhje të lira e të ndershme,”- tha Mediu.