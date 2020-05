Kryemadhi rikthehet në protestë, vijon rezistencën e ulet këmbëkryq te “Myslym Shyri”: Këtu më keni!

Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi bashkë me disa ish-deputete e mbështetëse femra të LSI-së vijojnë rezistencën. Ajo u shfaq te “Myslym Shyri” pak pasi u larguan me forcë të rinjtë nga policia.

Kryemadhi tha se do të qëndrojë aty, ndërsa i bëri thirrje OJQ-ve dhe shoqërisë civile të protestojnë.

“Edi Rama dhe shpura e tij prostitutë që do ta mbaj mend kalibri jonë mendon që ka fituar meqë prishi një godinë, mendon që recitimet e Ndrenikës e Xhepës, mendon se do i ketë me orgjitë e Veliajt me shok. Ai teatër vërtet është rrënojë, ai teatër është përgjegjësi e të gjithë neve bashkë. Kam 48 orë pa gjumë, 12 orët e mia të shërbimit deri në 9 të darkës i bëra me dinjitet, do vazhdoj ta bëj me dinjitet qëndresën time. I bëj thirrje OJQ, Shoqërisë Civile që dalin e bëjnë fjalime për të drejtat e njeriut të vijnë këtu, të ishin atje në mëngjes sic ishin Neritan Licaj, mond budimna boll morëm euro në zyrat e BE! Le të vijnë këtu edhe ata që s’kanë qënë në meëngjes, ose le ta mbyllin gojën.