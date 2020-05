Çani tallet me shpresat te ambasada e SHBA-ve: Ata kanë gjetur njeriun e duhur, më të fortin e katundit

Gazetari Arjan Çani ka reaguar lidhur me atë që ka ndodhur përgjatë gjithë ditës në qendër të kryeqytetit, që kulmoi me shembjen e Teatrit Kombëtar, dhe më shoqërimin me dhunë të dhjetra qytetarëve.

Lidhur me këtë çuditërisht nuk ka pasur asnjë reagim nga ana e ambasadës së SHBA-ve në Tiranë, që nuk lë rast pa e bërë ndonjë postim në rrjetet sociale. Për gjithë këtë heshtje nga rruga e Elbasanit, ka reaguar dhe Çani, i cili thotë se amerikanët janë më të bindur më shumë se kurrë që kanë gjetur njeriun e duhur në krye të katundit.

“Mos u beni naive te gjithe ju qe keni kthyer syte nga amb usa per ndihme. Se shof qe shume prej jush duken te zhgenjyer me amerikanet perse nuk reagojne per krimin e radhes me TK. E keni seriozisht apo si? Amerikanet sot jane edhe me te bindur se dje, qe kane njeriun e duhur ne krye te katundit. Nje njeri qe ben c te doje dhe vetem 50 vete dalin ne proteste. Kjo u duhet amerikaneve. Ata duan te fortin. Pike”- shkruan gazetari Çani.