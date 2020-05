Basha mbërrin te protesta ulet këmbëkryq me Kryemadhin: Do jem këtu sa të jetë e nevojshme

Mbërrin kreu i PD-së, Lulzim Basha te protesta. Ai është bashkuar me kryetaren e LSI-së, Monika Kryemadhi.

“Do të marrin përgjigjen e merituar, as nuk do harrohen, as nuk do falen. U bëj thirrje që të njohin vetëm një të drejtë, të drejtën për të protestuar me këtë regjim palaçosh.

Nuk ka bandit dhe kriminel si Rama t’ua heq këtë të drejtë. Ka shumë pak banditë në dispozicion të regjimit. Jemi këtu për të dhënë një sinjal të qartë që sa herë qytetarët.

Ky regjim nuk njeh ligj, jemi përballje. Do qëndroj këtu sa të jetë e nevojshme”, tha Basha.