“Femra dhe…”/ Legjenda e NBA tregon sekretin me Kim Jong Un

Lideri i Koresë së Veriut ka shumë mistere në jetën e tij. Disa prej tyre janë rrëfyer në rrethana të veçanta nga ata që e kanë takuar qoftë edhe një herë të vetme në jetën.

Ish-legjenda e NBA, Dennis Rodman ka zbuluar disa të kaluara nga vëllazëria e tij me diktatorin e Koresë së Veriut, Kim Jong-un, duke treguar sesi dyshja kënaqej me “femra dhe vodka” kur u takuan për herë të parë. Rodman, tani 58 vjeç, shkoi në Pyongyang në vitin 2013 në një udhëtim me Harlem Globetrotters dhe zbuloi një histori interesante gjatë një bisede me ish-boksierin Mike Tyson.

“Jam duke menduar të bëj një shfaqje ose do të luaj basketboll. Nuk di asgjë për Korenë e Veriut, jam i çmendur, apo jo?”, ka thënë fillimisht Rodman.

Kur Kim shkoi të përshëndeste Rodman pas një loje basketbolli, ish-lojtari tha që ai nuk e dinte kush ishte lideri. “Ai më pyeti: Ju pëlqen vendi im? dhe i thashë “po, mirë, është modern, është në rregull”.

Diktatori i tha atij: “Ne i kërkuam Michael Jordan të vinte, por ai nuk donte, kështu që ju kërkuam juve”. Ata shpejt u lidhën për dashurinë e tyre të përbashkët për lojën e basketbollit, dhe më pas Kim Jong Un e ftoi atë në shtëpinë e tij për një festë të egër, tregon Rodman.

“Le të darkojmë sonte. Një karioke të vogël dhe të ketë ndonjë vodka, disa femra të nxehta dhe gjëra të tilla”, i tha lideri i Koresë së Veriut atij. “Një gjë tjetër që unë e di është se ne ishim duke darkuar dhe ishim shumë të dehur. Ai filloi të këndojë karioke dhe unë nuk ia kisha idenë për çfarë ai fliste”, shtoi amerikani.

“Pastaj, një grup prej 18 femrash “të nxehta” dolën në skenë – dhe interpretuan vetëm këngë me temë nga shfaqja televizive e vitit 1978 Dallas”.

Në fund, Rodman tregoi se ai i sugjeroi Kim Jongut që të mësojnë melodi të reja – disa të Pearl Jam, Van Halen dhe Rolling Stones dhe, herën tjetër që ai vizitoi Korenë e Veriut, ata luajtën të gjitha kërkesat e tij, shkruan Shqip.