Droni zbulon parcelat që ishin bërë gati për të mbjellë kanabis në Krujë

Policia e Shtetit vijon kontrollin masiv të territorit për parandalimin e kultivimit të bimëve narkotike.

Nga kontrolli i ushtruar me dron dhe nga toka nga FNSH në Krujë në Krastë, Picrragë, Nikël e Barkanesh u evidentuan dhe u shkatërruan, sipas policisë 59 lera të ndërtuara me plastmasë, të cilat shërbenin për të grumbulluar ujë, me qëllim kultivimin e bimëve narkotike.

Gjithashtu, po nga monitorimi me dronë dhe kontrolli me këmbë i territorit u evidentuan dhe 41 vende që ishin hapur rishtas në zona të pyllëzuara dhe malore të Krujës, me qëllim kultivimin e bimëve narkotike.