Të kërcasin dasmat? Rama: Për çfarë do martoheni që ta kaloni muajin e mjaltit me ventilator

Kryeministri Rama ne një lidhje live tha se ë shtë ende larg dita kur do të lejohen dasmat.

“Cfarë të bëjmë me dasmat? Asnjë aktivitet në mjedise të mbyllura me më shumë se njerëzit e familjes nuk lejohet, nuk udhëzohet, por nuk duhet të ketë as vizita dhe as dreka e darka dhe jo më të kërcasin dasmat, për cfarë do të martohen njerëzit në këto dasma masive për të kaluar muajin e mjaltit me ventilator krah për krah njëri tjetrit?” tha Rama.