Rama: Deri tani janë paguar 7.5 mld lekë të reja për pagat e luftës! Askush nuk do mbetet pa e marrë

Kryeministri Edi Rama ka folur me gjuhën e shifrave duke thënë se deri më tani janë dhënë 7.5 mld lekë të reja që kanë shkuar për të paguar pagat e luftës për punëtorët që u prekën nga mbyllja e bizneseve për shkak të COVID-19.

“Ka probleme me pagat për bizneset. Një pjesë e vogël, kanë aplikuar dhe kanë shkruar gabim nr e llogarisë, procesi i korrigjimit kërkon kohën e vet. Ka edhe persona që nuk kanë aplikuar fare, nuk di nga e presin. Ua kërkojnë Tatimet “hajde aplikoni”.

Kam dëgjuar komente dhe fjalë boshe të këtyre ventilatorëve mediatik se ne i hapkemi bizneset për të mos paguar. ne po vazhdojmë dhe do të vazhdojmë për të paguar pagat e luftës edhe për ata që janë në punë. kategoria e pagës së parë, që ende tani nuk është në punë janë vetëm baret dhe restorantet. Ato lokalet që janë biznes i vogël do të hapen ditën e hënë dhe do të vazhdojnë të paguajnë.

Të gjithë do të marrin atë që i takon, askush nuk mbetet pa e marrë. S’ka rëndësi nëse u hap, po kthehet normaliteti. Do i qëndrojmë angazhimit tonë. Janë 7.5 mld lekë të reja të paguara që kanë shkuar në arkën e familjeve dhe do të vazhdojmë se paketa ka ende një pjesë të financës në dispozicion për ta shpërndarë”, tha Rama.