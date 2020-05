Këshilli Bashkiak vendosi shembjen e teatrit, habitet Meta: Nuk mund ta besoj që edhe kjo ka ndodhur!

Presidenti Ilir Meta ka reaguar i habitur pas publikimit të email-ve të anëtarit të këshillit bashkiak Fabian Topollajt, për votimin mbi vendimin për prishjen e Teatrit Kombëtar.

Meta shprehet në një shënim të shkurtër në rrjetet sociale, teksa shpërndan reagimin e Topallajt duke shkruar: Nuk mund ta besoj që edhe kjo ka ndodhur!

Fabian Topollaj, anëtar i Këshillit Bashkiak, bëri publike e-mailet zyrtare për organizimin e mbledhjes së Këshillit, ku kuptohet se mbledhja për të votuar për shembjen e TK-së duhet të zhvillohet më 15 maj, në orën 12:00.

Por mbrëmjen e 14 majit, Këshilli Bashkiak publikoi vendimin e miratuar nga këshilltarët, i cili i hap rrugë shembjes së Teatrit edhe pse nuk ka patur asnjë njoftim zyrtar as për mbledhje të Këshillit dhe për rrjedhojë për votim në datën 14.

Kronologjia e ngjarjeve sipas Topollajt.

— Mëngjesin e 13 majit, këshilltarët bashkiakë njoftohen me email për mbledhje të Këshilli Bashkiak online. Në rendin e mbledhjes nuk përfshihej diskutimi për Teatrin Kombëtar.

— Mëngjesin e 14 majit, këshilltarët lajmërohen me e-mail se në mbledhje do të votohej dhe për shembjen e Teatrit Kombëtar. Për këtë temë nuk do të kishte diskutime, por këshilltarët duhet të shprehnin votëm me email më 15 maj, në orën 12:00.

— Papritmas, dhe pa asnjë njoftim apraprak, mbrëmjen e 14 majit, në media u publikua vendimi i Këshillit Bashkiak, me të cilin miratohej shembja e teatrit, me 60 vota pro nga 62 anëtarë.

— Pas publikimit të vendimit, Bashkia lajmëroi këshilltarët për zhvillimin e një mbledhje të Këshillit ditën e hënë, më 18 maj, ora 11, ku do të diskutohet ndërtimi i godinës së re.