“Edhe pa vaksinën do të jetojmë”, Donald Trump: Shteti i parë që e zbulon e ndan me botën

Presidenti Donald Trump njoftoi një ekip prej dy personash për të udhëhequr përpjekjet e administratës së tij për të zhvilluar një vaksinë kundër koronavirus, të quajtur “Operacioni Ëarp Speed”.

Ekipi përbëhet nga Moncef Slaoui, ish-kreu i departamentit të vaksinave të gjigantit farmaceutik GlaxoSmithKline dhe Gjeneral Gustave Perna, një gjeneral i ushtrisë amerikane me katër yje, tha Trump gjatë një konference për shtyp në Shtëpinë e Bardhë.

Slaoui do të shërbejë si shkencëtar kryesor për iniciativën e Shtëpisë së Bardhë dhe Perna do të shërbejë si shefi i saj operativ, tha Trump, sugjerimet e të cilit se një vaksinë ndaj koronavirus mund të vijë brenda disa muajsh janë refuzuar vazhdimisht nga ekspertë të shquar shëndetësor dhe zhvillues të vaksinave veterane.

Trump përsëriti objektivin e tij të afatit, duke thënë se ai dëshironte një vaksinë të gatshme “deri në fund të vitit nëse mundemi”. “Ne do të dëshironim të shohim nëse mund ta bëjmë atë para fundit të vitit. Ne mendojmë se do të kemi disa rezultate shumë të mira që do të dalin shumë shpejt,” tha ai.

Trump gjithashtu tregoi se ai do të nxiste qeveritë e shteteve të rihapin ekonomitë e tyre pavarësisht nëse afati kohor ishte përmbushur, dhe në një moment sugjeroi, pa siguruar prova, se virusi thjesht mund të zhdukej edhe pa futjen e një vaksine.

“Nuk është vetëm e bazuar në vaksina. Gjëra të tjera nuk kanë pasur kurrë një vaksinë dhe ato largohen,” tha ai. “Unë mendoj se do të kemi një vaksinë në të ardhmen e afërt,” tha presidenti. “Dhe nëse e bëjmë, ne do të kemi vërtet një hap të madh përpara. Dhe nëse nuk e bëjmë, do të jetë si shumë raste të tjera kur keni pasur një problem, do të largohet në një moment , do të largohet. Mund të ndizet dhe nuk mund të ndizet. Vaksina ose asnjë vaksinë, ne jemi përsëri,” shtoi ai.

Trump, i cili nuk kishte vendosur maskë në fytyrë, u shoqërua nga disa zyrtarë të lartë të administratës dhe ekspertë të shëndetësisë, përfshirë doktor Anthony Fauci, i cili Shtëpia e Bardhë kishte thënë në fillim të kësaj jave do të vetë-karantinohet pas ekspozimit të mundshëm ndaj COVID-19.

Fauci, drejtori i Institutit Kombëtar të Alergjisë dhe Sëmundjeve Infektive dhe një anëtar i grupit të detyrave ndaj koronavirus të Shtëpisë së Bardhë, ishte duke qëndruar menjëherë pas Trump gjatë konferencës për shtyp të Premten dhe mbante një maskë për fytyrën.

Trump shtoi se SH.B.A. do të punonte me kombet e tjera në zhvillimin e vaksinës dhe se vendi që do zhvillonte i pari testimin e sigurt do ta ndante me botën.

Njoftimi i Trump erdhi vetëm një ditë pasi një zyrtar i lartë i Shëndetit dhe Shërbimeve Njerëzore dëshmoi para Kongresit se afati kohor i administratës për një vaksinë koronavirusi ka të ngjarë shumë optimist – dhe se nuk ka “asnjë plan” për të prodhuar dhe shpërndarë në masë.

Shpreson se një vaksinë mund të jetë e gatshme në 12 deri në 18 muaj të supozojë se “gjithçka shkon në mënyrë të përsosur”, zyrtari, Dr Rick Bright, i tha nënkomitetit të House Energy and Trade për shëndetin, duke shtuar, “Ne kurrë nuk kemi parë që gjithçka të shkojë në mënyrë të përsosur. ”

Bright, i cili deri në muajin e kaluar ishte ndihmës sekretar i sekretarit të Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore për gatishmëri dhe përgjigje, si dhe drejtor i Autoritetit të Kërkimit dhe Zhvillimit të Avancuar Biomjekësor, pretendon se ai ishte larguar nga një punë kryesore për përgjigje të koronavirusit për të nxitur “përpjekjet” për të financuar ilaçet potencialisht të rrezikshme të promovuara nga ata me lidhje politike “.