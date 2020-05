Dhuna e Policisë ndaj adoleshentit tek liqeni, reagon CRCA në Shqipëri: Paraqitet modeli i një…

Në lidhje me incidentin e sotem ku sipas një video të publikuar në rrjet katër punonjës të policisë kishin shtrirë përtokë një të ri sot në kryeqytet në zonën pranë digës së liqenit Artificial dhe kanë dhunuar rëndë adoleshentin vetëm se kishte dalë jashtë orarit të lejuar për shkak të situatës së pándemisë ka reaguar edhe institucioni i mbrojtjes së të drejtave të fëmijëvë CRCA/ECPAT Shqipëri

Në deklaratë thuhet ndër të tjera se ngjarja është tepër e rëndë dhe ajo paraqet modelin e një force policore që nuk respekton të drejtat e fëmijëve, dinjitetin e qenies njerëzore. Për më tepër ajo rrezikon që të kthehet në një model të shëmtuar të dhunës policore që dëmton mbi të gjitha divizën dhe statusin e punonjësve të denjë të policisë që respektojnë të drejtat e njeriut.

Deklarata e plotë

CRCA/ECPAT Shqipëri: Hetim të menjëhershëm dhe të pavarur dhunës dhe trajtimit çnjerëzor të një të mituri nga katër punonjës të Policisë së Shtetit

Tiranë, 16 Maj 2020 – CRCA/ECPAT Shqipëri me anë të këtij reagimi të menjëhershëm, kërkon të shpehë habinë, por edhe indinjatën e saj të thellë ndaj dhùnës dhe trajtimit çnjerëzor të një të mituri nga ana e katër punonjësve të pòlicisë, që sipas gjasave ka ndodhur në Tiranë.

CRCA/ECPAT Shqipëri u vu në dijeni nga mediat sociale për videon e një djali të mitur, i cili po dhunohej nga policia. Nga vëzhgimi që ne i bëmë materialit të hedhur online duket qartë se një i mitur është duke u keqtrajtuar dhe më pas shihet sesi dy punonjës të pòlicisë e godasin me shpulla, ndonëse e riu nuk është duke bërë asnjë tentativë as për t’u larguar dhe as për të kundërshtuar nga forcat e pòlicisë. Kjo dhunë dhe trajtim çnjerëzor është totalisht i papranueshëm, i pajustifikuar dhe në kundërshtim me një sërë ligjesh, përfshi edhe Ligjin për Pòlicinë e Shtetit dhe Kushtetutën e Shqipërisë.

Ngjarja është tepër e rëndë dhe ajo paraqet modelin e një force policore që nuk respekton të drejtat e fëmijëve, dinjitetin e qenies njerëzore. Për më tepër ajo rrezikon që të kthehet në një model të shëmtuar të dhùnës pòlicore që dëmton mbi të gjitha divizën dhe statusin e punonjësve të denjë të pòlicisë që respektojnë të drejtat e njeriut.

Nisur nga kjo ngjarje, CRCA/ECPAT Shqipëri, kërkon sa më poshtë:

Pezullimin e menjëhershëm të katër punonjësve të policisë të përfshirë në këtë íncident;Zhvillimin e një hetimi të brendshëm nga ana e Policisë se Shtetit për të kuptuar se pse qënka kaq e lehtë për katër punonjës policie shkelja e ligjit dhe mungesa e respektit për të drejtat e fëmijës;

Hetimin e menjëhershëm dhe të pavarur të kësaj ngjarjeje të rëndë dhe vendosjen e fajtorëve përpara përgjegjësisë për shkelje të Kushtetutës, të ligjit për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve, të Kodit Penal etj;

Pavarësisht kësaj ngjarje ne nxisim çdo punonjës të Policisë së Shtetit që të respektojnë, garantojnë dhe mbrojnë të drejtat e fëmijëve, dhe jo të bëhen shkelës të tyre.