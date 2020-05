A do të zgjatet fasha orare në Tiranë? Rama: Mos u çudisni nga zonë e kuqe, mund të…

Kryeministri Edi Rama është shprehur se Tirana do të mbetet zonë e kuqe, pasi ka rrezikshmëri të lartë, ndërkohë që shtoi se nuk do të ketë zgjatje të fashës orare.

“Rreziku sot është i madh sepse po hapet. Kemi disa zona të kuqe që kanë një regjim të kufizuar. Jam i paduruar të shikoj numrat. Vendimi është marrë dhe Tirana do të mbetet zonë e kuqe përsëri. Është vatra me intensitet më të lartë. Brenda kësaj zone të kuqe lehtësimi bërë është i madh.

Të henën Tirana sipas të gjitha gjasave nëse numrat do të na flasin siç po flasin sot do të jetë e fundit që do të çlirohet. Do të hapen shërbimet. Orari do të mbetët ai që është 17:30. Ka një logjikë për orarin, sepse zgjerimi i fashës orare, krijon tendecën për të dalë dhe për tu shoqërizuar.

Nëse orari shtrihet apo hiqet fare tendeca do të jetë për të zgjeruar me shpejtësi aktivitetin e bareve dhe të lokaleve. Nuk është vetëm Basha që ka thyer ligjin. Mosu çudisni, Tirana mund të kthehet nga zonë e kuqe në zonë e mbyllur fare.”- tha Rama.