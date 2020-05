Tension te Teatri, Aleanca: Policët e bashkisë na sollën një letër për të liruar godinën, nuk tërhiqemi

TIRANE-Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit Kombëtar deklaron se bashkia e Tiranës përmes 5 efektivëve u ka dërguar një letër ku u kërkon që të lirojnë godinën, që tashmë është pronë e bashkisë, pasi qeveria ia kaloi javën e kaluar.

Por sapo kanë parë efektivët e policisë anëtarët e Aleancës janë mbledhur me shpejtësi. Robert Budina, një nga anëtarët e Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit shprehet se nuk do të tërhiqen dhe madje do të bëjnë një protestë të madhe përpara bashkisë, që sipas tij, Erion Veliaj të kuptojë forcën e tyre.

“Këtu kanë qenë njerëzit tanë, që bëjnë dezhurnin e përhershëm, erdhën 5-6 policë të bashkisë, që sollën këtë akt konstatimi, që kërkon të lirohet prona e bashkisë që është në administrimin e bashkisë në vendimin e Këshillit të Ministrave. Në fund firma është e Elton Dervishit.

Është e qartë si është bërë VKM. Presidenti do të dorëzojë një padi kundër VKM-së. Mund të jetë një provokim që të vijë policia për të na arrestuar. Tjetra është se mendojnë se mund ta marrin realisht këtë pronë. Ai po provokon një vëllavrasje. Do të organizohemi dhe do të bëjmë një protestë të madhe para bashkisë që ai të kuptojë forcën e numrave” tha Budina.