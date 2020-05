Nëna e 18-vjeçares që u ngacmua seksualisht nga i ati: Nëse del nga burgu do të bëj vetëgjyqësi!

Arrestohet një 37-vjeçar në Maliq të Korçës, pasi akuzohet se ka ngacmuar seksualisht vajzën e tij.

Shtetasi i arrestuar me iniciale R. M., 37 vjeç, dyshohet se ka kryer veprime të turpshme ndaj 18-vjeçares.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Maliq, bënë arrestimin në flagrancë të shtetasit R. M., 37 vjeç, pasi dyshohet se ky shtetas ka konsumuar elementë të veprës penale “Ngacmimi seksual”, me vajzën e tij 18-vjeçare” – njofton policia.

Nëna e vajzës e cila ka rënë pre e ngacmimeve seksuale të të atit teksa ka folur rreth ngjarjes tregon se nuk dyshonte që ish-bashkëshorti ta ngacmonte fëmijën e tyre.

Ajo tregon ndër të tjera se ka më shumë se 1 vit që e ka braktisur dhe ka shkuar tek e ëma në Korcë, pasi ai e dhunonte vazhdimisht dhe ishte konsumator droge dhe alkooli.

Nëna e 18 vjecares kërkon nga shteti që ish-burri i saj të qëndrojë në burg, pasi dalja e tij jashtë i rrezikon të dyja nënë e bijë.

Ajo thotë se nuk ka besim te urdhrat e mbrojtjes dhe dalja e tij nga burgu do ta çojë në vetgjyqësi.

Në fund ajo kërkon ndihmë nga shteti pasi jeton në kushte mbijetese edhe pse punon paratë nuk i dalin as për të ngrënë pasi paga që merr është shumë e vogël.

“Vajza ka shkuar te babai i saj për ta takuar edhe unë nuk e kam ndaluar. Atë natë babai i saj i ka ngacmuar seksualisht duke i kërkuar marrëdhënie seksuale.

Vajza ka regjistruar të gjithë bisedën me babain e saj dhe ka kontaktuar me shoqen e ngushtë duke i treguar gjithçka. Ditën tjetër shkova në punë ku me ka marrë shoqja e vajzës në telefon edhe me ka treguar ngjarjen. Kam shkuar në shtëpi, edhe kam folur me vajzën, vajza në kushte të renda psikologjike më ka treguar të vërtetën. Vijoj të jem ligjërisht e martuar me Rodolf Merolli dhe prej 1 viti jam larguar nga ai pasi prej vitesh jam dhunuar.

Nuk e pranoj dot faktin se ai ka folur në atë mënyre edhe pse është u varur nga alkool dhe hashashi. Jam nëne me 3 fëmijë, me kushte tepër të vështira, punoj në një fasoneri ku të ardhurat janë të pakta, jetoj me qira edhe kërkoj ndihmë edhe nga shteti.”