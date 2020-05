Mjeku Tritan Kalo flet edhe për plazhin: Me kujdes duke respektuar distancën

Koronavirusi ka ndryshuar shumë sjelljen e njerëzve, kështu edhe dasmat edhe pushimet e verës nuk do të jenë njësoj si vitet e kaluara. Pyetur drejtpërdrejtë nëse do të shkoj në dasmë këtë periudhë dhe a do bënte plazh, Kalo u shpreh se nuk do e refuzonte kurrsesi një ftesë të tillë, por do tregohej shumë i kujdesshëm.

“Nuk do refuzoja asnjë ftesë për dasmë, por që të jenë të kujdesshëm. Teprime në përqafime dhe puthje duhet të besohemi që janë të tepërta. Koka të na hyjë më shumë në veprim dhe më pak duart. Sepse nuk është vetëm ky virus në qarkullim, detyrimisht një nga arsyet pse fëmijët preken së afron buzët dhe hunda e tij.

Edhe plazhi me kujdes. Duke respektuar distancën dhe në ato plazhe ku nuk ka derdhje të ujërave të zeza ka rrezik minimal. Në ujërat e kripura virusi”, tha Kalo.