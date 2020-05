Koronavirusi/ BE bën premtimin e madh: Do të kemi sezon turistik veror!

Një hapje graduale e kufijve është propozuar nga ekzekutivi i BE në një përpjekje për të filluar një industri turistike të goditur rëndë nga pandemia e koronavirusit.

“Mesazhi ynë është që ne do të kemi një sezon turistik këtë verë,” tha komisioneri për çështjet ekonomike Paolo Gentiloni, “edhe nëse është me masa të sigurisë dhe kufizime.” Kufijtë janë të mbyllur në të gjithë BE, përfshirë zonën pa kufij të Shengenit. Por shtetet kanë filluar t’i rihapin ato. Austria dhe Gjermania janë bërë vendet e fundit të BE që pranuan të heqin kufizimet e udhëtimit.

Nga e premtja do të ketë kontrolle të rastësishme në vendkalimet kufitare dhe më pas më 15 qershor lëvizja e lirë duhet të rifillojë. “Ne duam ta bëjmë jetën e përditshme të njerëzve më të lehtë dhe të bëjmë një hap tjetër drejt normalitetit,” tha kancelari Sebastian Kurz.

Udhëtarët në Mbretërinë e Bashkuar tashmë janë paralajmëruar të mos presin pushime ndërkombëtare “luksoze”, për shkak të planeve për karantinë 14-ditore për fluturimet. Por udhëtimi pa karantinë do të jetë i mundur në Francë dhe Irlandë.

Shkalla e krizës u ilustrua nga gjigandi i udhëtimeve Tui duke njoftuar humbjen e deri në 8,000 vendeve të punës në të gjithë botën me planet për të ulur kostot me 30%. Qeveria gjermane i ka dhënë kompanisë një kredi prej 1.8bn €.

Komisioni Evropian tha se udhëzimi i tij ishte i bazuar në parimet e sigurisë dhe mosdiskriminimit. Turizmi siguroi pothuajse 10% të prodhimit ekonomik të Evropës dhe miliona vende pune në të 27 vendet anëtare.

Nënkryetarja e Komisionit Margrethe Vestager tha se askush nuk duhet të udhëtojë nëse ndjehen të sëmurë ose kanë simptoma.

Planet përfshijnë vendet që punojnë së bashku për të hequr gradualisht kufizimet e udhëtimit dhe më pas kontrollet e kufijve, duke mbajtur masa të targetuara pasi shpërthimi Covid-19 është nën kontroll në të gjitha vendet anëtare.

Një qasje me faza do të fillonte duke lejuar punëtorët sezonalë përtej kufijve, e ndjekur nga heqja e kufizimeve midis vendeve me virus të një niveli të ngjashëm dhe më pas hapjen e të gjitha kufijve të brendshëm të BE-së.