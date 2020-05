“Ishte i dhunshëm”, zbardhet dëshmia tronditëse e vajzës në Maliq: Babai më kërkoi seks disa herë

Zbardhet dëshmia trónditëse të vajzës në Maliq që u dhùnua se.ksùalisht nga babai i saj. Burimet konfidenciale thonë se prej kohësh prindërit e 18-vjecares nuk shkonin me njëri tjetrin.

Sipas burimeve per Faxëeb vajza në políci ka treguar me detaje momente ngácmimi nga i ati duke e quajtur atë mônstèr. “Gríndeshin shpesh dhe babai ùshtronte dhùnë ndaj mamit. Ne jetojmë në Korçë me gjyshen. Ai pínte gjithmonë dhe ishte i dhùnshëm. Disa herë më kërkonte të kryenim marré.dhenie kur isha më e vogël dhe nuk i kuptoja disa gjëra. Vendosa ta dénoncoj sepse më ka nxírë jetën. E regjistrova me telefon dhe dëgjohet qartë çfarë kërkon. Ai është monstér.”

Këto janë disa nga deklaratat e vajzës gjatë dëshmisë së saj në pólici. Burime thonë se Rodolf Merolli është person próblematik dhe përdorues i léndëve nárkotike. Disa vite më parë ka tentuar të vetëdígjet para prokurorisë. Ka qenë i árrestuar pasi ka góditur edhe dy punonjës pólicie. Prindërit e 18 vjeçares janë në proces divórci.