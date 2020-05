Reuters jehonë legalizimit të kanabisit: Do hapte vende pune, ç’ka do sillte fitoren e votave në zgjedhjet e ardhshme

Nisma e kryeministrit Edi Rama për të legalizuar mbjelljen e kanábisit për medikamente mjekësore, ka ngjallur interes edhe në shtypin ndërkombëtar.

Agjensia prestigjioze Reuters shkruan se citon deklaratën e Ramës që thotë se kishte ardhur koha për një nga vendet më të varfra të Evropës për të hyrë në treg fitimprurës, duke imituar fqinjët e saj Maqedoninë e Veriut, Greqinë dhe Italinë – kjo e fundit një destinacion i tonelatave të kanabisit nga Shqipëria në 2015 dhe 2016.

“Kultivimi i paligjshëm është plotësisht nën kontroll,” u tha Rama gazetarëve në një konferencë për shtyp në internet. “Ky është viti i tretë ose i katërt i konsolidimit. Ne planifikojmë ta miratojmë projektligjin në këtë seancë të parlamentit.”, citon media fjalën e kryeministrit.

“Para se Rama të drejtonte Partinë e tij Socialiste në një fitore rrëshqitëse në vitin 2013, enklava e paligjshme e Lazaratit në kufirin Grek kishte kultivuar lirshëm kanabis në një shkallë industriale për një dekadë e gjysmë, e paprekur nga ndërhyrja e shtetit.

Në një operacion masiv të armatosur në qershor 2014, policia i dha fund tregtisë së paligjshme të qytetit. Por gjatë dy viteve të ardhshme, kultivimi i kanabisit u përhap në pjesën më të madhe të Shqipërisë, duke hedhur dyshime në vendosmërinë e tij për të luftuar krimin e organizuar, pasi Bashkimi Evropian – të cilin shpreson të bashkohet – e kishte pyetur.

Të Shtunën, pasi Rama iu përgjigj një pyetje për kanabisin mjekësor në një konferencë shtypi me kreun e delegacionit të BE në Tiranë, misioni i BE e gjeti veten të detyruar të shkruante se as ajo, as Komisioni Evropian nuk kishin ndonjë lidhje me të korrat.

Shqipëria mban zgjedhjet parlamentare vitin e ardhshëm, dhe idea e rregullimit të një burimi të mundshëm të vendeve të punës dhe parave mund të jetë një fitues i votave

Në Lazarat, fshatarët po kërkonin një amnisti të plotë kriminale për ata të dënuar me akuzë kanabisi nëse projektligji ishte miratuar – jo thjesht amnisti për shmangien e taksës mbi fitimet e palígjshme që Rama po propozon përveç legalizimit”, shkruhet në artikullin e Reuters.

Ndërkohë media CyprusMail shkruan se, “Shqipëria planifikon të legalizojë kultivimin e kanabisit për qëllime mjekësore, gjashtë vjet pasi filloi një goditje të një tregtie të paligjshme që e ktheu atë, nga disa llogari, në kultivuesin më të madh në Evropë të kanábisit’.

Më shumë se dy duzina vende lejojnë përdorimin e kanabisit për qëllime mjekësore, megjithëse përfitimet e tij të sakta, veçanërisht në uljen e nauzës, dhimbjen ose spazmat e muskujve, janë polemikë.