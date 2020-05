Rama: Pandemia na ndryshoi planet për rindërtimin, shpresojmë të strehojmë pjesën më të madhe të njerëzve

Rama tha se kishte planifikuar të strehonte deri në fund të vitit në banesa individuale 90% të njerëzve, por me pandeminë kjo gjë ndryshoi. Megjithatë ai tha se ka ambicie që të strehohet pjesa më e madhe e tyre.

“Kemi pasur një vonesë, ambicia jonë mbetet që të strehojmë në shtëpi individuale pjesën dërrmuese të njerëzve. U detyruam të shtyjmë garat për shtëpi individuale, janë gara ndërkombëtare për shkak të pandemisë. kam qenë i bindur se do të arrinim mbi 90 %. Se sa do të arrijmë nuk mund ta them dot sot pasi do të shohim vijimësinë e situatës dhe kur nis puna. Por shpresoj që të fusin në shtëpi pjesën dërrmuese të njerëzve”, tha Rama.

Kreu i qeveria Edi Rama tha se nuk ka asnjë ngecje me fondet e rindërtimit. “Nuk ka asnjë ngecje me fondet e rindërtimit, kemi pasur një vonesë objektive nga pandemia, por jo në anën tonë. Këtë javë finalizohet gara për shtëpitë individuale. Nuk ka asnjë problem me fondet. Nuk janë prekur zërat, së shpejti do të ngremë kantieret e para” tha ai.