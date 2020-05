Legalizimi i kanabisit, Rama e pranon:: Nuk jemi konsultuar me delegacionin e BE

Kryeministri Edi Rama ka sqaruar se nuk eshte konsultuar me BE-ne ne lidhje me draftin per legalizimin e kanabisit per qellime mjekesore.

Gjatë një komunkimi live në Facebook me gazetarë të ndryshëm ka diskutuar edhe rreth çështjes aktuale në vend ku po konsultohet për legalizimin e kanabisit në vend.

Sipas Ramës ai nuk është konsultuar me delegacionin e BE për këtë projekt ligj, por me ekspertë të fushës.

“Soreca ka thënë të vërtetën. Nuk jemi konsultuar me delegacionin e BE për atë pjesë. As unë nuk e thash, në shpinë e Europës thjesht u jam përgjigjur pyetjeve.

Nuk ka asnjë konsultim të bërë me delegacionin e BE lidhur me projektin e legalizimit. Konsultimet i kemi bërë me ekspertë pë