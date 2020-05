I braktisi dhe u martua për herë të dytë në Belgjikë, fëmijët mesazh babait

Në vitin 2007 Kujtim Koboçi, me origjinë nga Kukësi, 40 vjeç sot humbet kontaktet për herë të dytë nga Belgjika vetëm 4 ditë pasi u rilidh me familjarët e tij. Në vitin 1998 Kujtimi emigron drejt Italisë bashkë me djemtë e tezes me skaf për t’ju ardhur në ndihmë familjarëve pasi nuk ishin në gjendje të mirë ekonomike.

Atje nuk qëndroi shumë pasi kishte si synim Belgjikën. U nis për në Belgjikë dhe rrugëtimi ishte i vështirë pasi gjatë rrugës ka qenë pa ngrënë dhe pa pirë. Pasi arriti në Bruksel çdo gjë dukej normale, punonte dhe kontaktet me familjen i kishte të rregullta ku shpeshherë i ndihmonte edhe ekonomikisht. Ai telefononte çdo ditë dhe fliste çdo ditë me familjen.

Ai iu tha familjarëve se do qëndronte një vit atje dhe nëse nuk do i bënte dokumentet do të kthehej në atdhe dhe nuk do i linte vetëm, por nëse do i bënte dokumentat, Kujtimi iu kishte thënë se do t’i merrte atje. Sipas disa fjalëve që bashkëshortja e Kujtimit kishte dëgjuar, ai ishte martuar me një shtetase të huaj. Ky u bë fakt pas pohimit nga ana e Kujtimit ku sipas tij kjo martesë ishte vetëm për shkak të letrave. Telefonatat e tij filluan te rralloheshin pak e nga pak dhe në nëntorin e viti 2002 ai i ndërpreu kontaktet me familjarët për 5 vite radhazi.

Në telefonatën e fundit Kujtimi pyeti për fëmijët dhe e uroi bashkëshorten e tij për festën e Bajramit. Bashkëshortja e pyeti se kur do të kthehet dhe ai i tha se pa bërë dokumentat nuk kthehej. Sali Koboçi, vëllai i madh i Kujtimit përveç varfërisë në të cilën ndodheshin, iu desh që të rriste edhe dy fëmijët e Kujtimit. Në vitin 2007 me anë te emisionit Njerëz të Humbur, familjarët arritën që të kontaktonin me Kujtimin.



Ai tha se ka patur probleme në shtetin e Belgjikës prandaj dhe nuk kishte kontaktuar me to por sapo t’I zgjidhte do të kthehej përsëri. I ruajtën lidhjet edhe për 4 ditë të tjera dhe më pas kontaktet u shkëputën përsëri dhe deri më sot nuk kanë mundur të kontaktojnë më me të. Askush nuk e dinte se me çfarë merrej, sipas fjalëve ai kishte edhe fëmijë me atë që bashkëjetonte.

Saliu eshte i semure dhe do shume qe ta takoj, sa herë Jeti, djali i tij e pyet a të ka marrë malli për Kujtimin, ai thotë që veç ta takonte edhe njëherë kjo është ajo çka do më së shumti. Kujtimit i ka ndërruar jetë edhe motra e tij, amaneti i të cilës është gjetja e Kujtimit. Një djalë e ka në Angli, ndërsa njërin në Vorë i cili është 13 vjeç sot. /report tv